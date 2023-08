Eesti koondise sidemängija Kibbermann: kamandasin pere varem kohale, et teaksin, kus nad istuvad, kui raskeks läheb

„Kamandasin oma pere varem kohale. Otsisin nad teadlikult varem üles, et kui on raske seis, siis tean, kus nad istuvad. Korraks vaatasin ka neile otsa ja hingasin sisse-välja,“ rääkis Kibbermann.

Avamängu ligi 2000-pealine Unibet Arena publik lõi Kibbermanni sõnul siiski mõnusa atmosfääri ning peale õnnetut avageimi sai ka kodunaiskond närvilisusest jagu.

„Tegelikult ei jõudnudki vaadata, kes siin kõik kohal on, kuigi tean, et iga teine inimene on mulle kuidagimoodi tuttav. Kui vinge punkt tuleb ja kogu see rahvas lippude ja plaksutitega kaasa elab, on see ülivinge. Mul on ülivinge tunne rahva ees mängida. Ma loodan, et neile meeldis ka,“ lisas ta.

Mängust rääkides tõi Kibbermann välja prantslannade harjumatult kõrge bloki ja tugevad servid, samas ka teisest setist alates sisse lipsanud servivead, mis lubasid ka Eestil rohkem mängu ehitama hakata.

„Esimeses geimis oli meil pehmelt öeldes kaos. Mänguplaanidest, mis ette on tehtud, on raske kinni pidada, kui nad servivad nii kõvasti ja vastuvõtud jäävad kaugeks. See lükkab ju kogu mänguplaani nulli. Siis tuleb lihtsalt kõrge pall ette panna ja loota parimat. Alguses kompasime veidi, mis nende vastu tegema peaks, kui kõrgel need blokid on - see on ikkagi teine tase, millega me pole harjunud. Keeruline oli,“ rääkis Kibbermann.

„Prantsusmaa arvas ilmselt esialgu, et nad saavadki meiega nii lihtsalt hakkama, aga teise-kolmanda seti ajal, mulle tundus, eksisid nad ise serviga kõvasti rohkem. Ma ei tea, kas nad tahtsid rohkem riskida või kindla peale minna, aga sealt tuli palju vigu vahele ning me kasutasime need võimalused ära - sealt see vaikselt hakkas tulema. Ise uskusime ka. Teises-kolmandas geimis olime väga rõõmsad, julgesime otsustada ja võtta punkte - selle üle on hea meel.“