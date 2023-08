Lappi: Rovanperä pole muutunud tropiks nagu Tänak või Ogier

Mullu autoralli maailmameistriks tulnud Rovanperä juhib tänavugi MM-sarja ning liigub oma teise tiitli suunas. Soome väljaanne Ilta-Sanomat uuris Rovanperä endistelt ja praegustelt tiimikaaslastelt, kas edu on hakanud 22-aastasele soomlasele pähe.

Mullu mõnel etapil Toyotas istunud ning tänavu täiskohaga Hyundai rooliv Lappi tunneb Rovanperä ajast, kui too oli kümme. „Mu meelest ta pole muutunud ning ta jalad on väga kindlalt maas. Mingisuguseid pingeid pole näha ka väliselt, mistõttu ta ei lähe asjade pärast meeletult närvi, mis on hea,“ ütles 32-aastane Lappi, kes seejärel võttis miskipärast ette teised tipp-piloodid.

Rovanperä kiitsid ka tema praegused tiimikaaslased. Jaapanlase Takamoto Katsuta sõnul on soomlane jätkuvalt professionaalne ning pole aastatega muutunud. Pikalt Rovanperäga ühes tiimis olnud Elfyn Evansi sõnul nende vaheline koostöö toimib. „Ma arvan, et ta on maalähedane ja normaalne mees. Ütleme nii, et ta on ka väljaspool rallisid üsna pingevaba vend,“ rääkis Evans.