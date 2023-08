Manchester City võitis UEFA superkarika. Guardiola keelas mängijatel pidutsemise

Kui peale kevadist Meistrite liiga võitu põrutasid City mängijad Ibizale rajule järelpeole, siis seekord keelas Pep Guardiola taolise lõbu ära, avaldas ääreründaja Jack Grealish. „Ei, ta pani sellele keelu,“ ütles Grealish TNT Sportsile. „Vaadake, me lähme täna õhtul koju, sööme head toitu ja võtame rahulikult. Meil on järgmine mäng... Mis päeval see ongi? Kolme päeva pärast. Taastume ja siis tagasi Premier League'i!“