Vikerkaarevärviline naiste jalgpall. Rapinoe: tiitlit pole võimalik võita, kui tiimis pole geisid!

Tänavu Austraalias ja Uus-Meremaal toimuv naiste jalgpalli MM on mitmes mõttes eriline: esimest korda osaleb 32 naiskonda, publikuhuvi aina kasvab, tribüünid on rahvast täis... Ent on veel üks nüanss, mida rõhutab maailma meedia ja mitte pelgalt kollased väljaanded: mitte kunagi varem pole MM-il osalenud sedavõrd palju LGBTQ+ ehk ebatraditsioonilise seksuaalsusega mängijaid. Ja mõned treeneridki on andnud teada, et kuuluvad sinna kogukonda.

Portaal Outsport.com uuris kõigi MM-il osalevate mängijate kohta kättesaadavat informatsiooni ja jõudis järeldusele, et vähemalt 96 jalgpalluri sättumuse kohta võib öelda LGBTQ+. See on 13%, märksa rohkem kui tavaelus, kus seksuaalvähemusi on 1–2%. Kusjuures portaal rõhutas, et väljaotsitud andmed riikidest, kus homoseksuaalsus on taunitav või isegi kriminaalkorras karistatav (Nigeeria, Sambia ja Jamaica), on täiuslikkusest kaugel. Esikohta hoiab Austraalia kümne mängijaga 22-st, üheksaga järgnevad Iirimaa ja Brasiilia.