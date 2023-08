EM-i avapäeva ulmelise tulemusega lõpetanud 15-aastane Egert Hütt tegi Eesti discgolfi ajalugu

Portaali Disc Golf Fanatic andmetel on tegu läbi aegade parima raja läbimisega Eesti mängija poolt. Ühe ringi läbimise reitingu edetabelis ( vaata siit! ) möödus ta Albert Tamme 2022. aasta Tallahhasse DGPT Open turniiri esimese ringi tulemusest (reiting 1080). Tamme enda eilne esimene ring on selles arvestuses kolmas (1078).

Esimese ringi järel on Hüti edu lähimate konkurentide ees juba 6-viskeline. Teist kohta jagavad juunioride klassis tulemusega -7 rootslane Ville Parpala ja soomlane Onni Arminen. Neist omakorda ühe viske kaugusel on soomlane Niilo Hongisto.

„Ei juhtu just tihti, et juunioride divisjonist tuleb keegi ja teeb päeva põhjad! Kusjuures ta jättis veel ühe teeningpäeva vahele. Tuli ja pani lihtsalt ära!“ tunnustas Hütti EM-i üks korraldajatest Matthias Vutt.

Kuueviskeline edu on avapäeva järel ilus küll, kuid täna on Hütt juba hoopis teistsuguses olukorras. „Täna võib seis risti vastupidi olla. Ta läheb lead card'is (juhtgurpis) peale - palju rahvast, uus olukord. See on hoopis teine asi kui mõne pealtvaatajaga rahulikumas keskkonnas mängida.“