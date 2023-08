Üle kahe aasta USA-s mängiv Djokovic marssis pooliku matši järel kolmandasse ringi

„Oli hea, et sain tagasi väljakule tulla ja mängu võita, kuid selle lõpu pärast on ilmselgelt segased tunded,“ rääkis Djokovic, kes ei saanud viimased aastad USA turniiridest osa, sest pole koroonaviiruse vastu vaktsineeritud. Nüüd, peale pandeemia lõppu pole tal enam koroonapassi vaja. „Loodan, et saan oma vormi päev päevalt kasvatada ning oma taset turniiri vältel tõsta.“