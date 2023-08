Seitse sportlast, seitse vägeva võistluse lootust MM-il

Eestlased on kümnevõistluse rahvas. Laupäeval Budapestis algaval MM-il on seda staatust võimalik taas kinnitada, sest kohal on kolm Eesti mitmevõistlejat: Karel Tilga, Johannes Erm ja Janek Õiglane. Nende isiklikke rekordeid vaadates võiks arvata, et neil pole kõrgetele kohtadele justkui asja. Kuid kümnevõistlus on märksa mitmetahulisem ja elu on näidanud, et olgu mõnede meeste rekordid ja hooaja tippmargid kui tahes tugevad, tiitlivõistlusel ei küündi enamik neist isikliku etaloni lähedalegi.