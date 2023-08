Kehva enesetundega võitlev Alessandro Orefice: teine ja kolmas geim näitasid, et võime sel tasemel mängida küll

„Üldmulje on positiivne, sest me teadsime, et meil saab pingete tõttu olema keeruline esimeseks geimiks väljakule minna. Spordihalli atmosfäär oli muidugi imeline!“ rääkis Orefice.

„Me pole sellise võistluse tasemega harjunud. Tähtis oli, et me saaksime pinge veidi õlult maha, ja me saimegi. Teisest setist alates hakkasime juba mängima. Et teenisime kahes viimases geimis 19 ja 21 punkti, on minu jaoks positiivne signaal. Võime öelda, et oleme elus ja võime mängida võrkpalli ka naiskonna vastu, kes on just enne EM-i võitnud Challenger Cupi ja on väga heal tasemel naiskond. Peame sellest [teadmisest] kinni hoidma, et sel tasemel hakkama saada.“

Laupäeval kohtub Eesti turniiri teises mängus Soomega, pühapäeval on vastaseks Holland, teisipäeval Slovakkia ja kolmapäeval Hispaania. Küsimusele, kas täna nähtud teise ja kolmanda geimi mängupildiga annaks Soomele säru teha, vastas Orefice: „Ma olen positiivne. Mänguga, mida me nendes kahes geimis näitasime, võime hästi mängida ja võidu tuua kõikide vastu peale Hollandi.“

Eestil ei teinud täna naiskonnaga soojendust kaasa üks kahest liberost, selle suvega arvestatavaks tegijaks kerkinud 17-aastane Janelle Leenurm. Tema eemalejäämise põhjustest rääkides poetas Orefice vaid: „Andsime talle natuke puhkust, et järgmised neli mängu paremini manageerida.“

Juunis jalaoperatsioonil (parema jala viienda pöialuu väsimusmurd) käinud nurgaründaja Kristiine Miileni vormi kohta ütles Orefice: „Nägite teda ju täna väljakul, mis tähendab, et seis on hea. Ta on pärast kahekuulist pausi sammhaaval uuesti rütmi leidmas. Oleme arengutega rahul. Füüsiliselt on kõik hästi. Peame veel tööd tegema, et ka tema mänguvorm taastuks.“

Eelmisel nädalal Bosnia ja Hertsegoviinaga peetud sõprusmängude ajal koondisele ligi hiilinud kõhuviirus on vähemalt mängijate seas möödanik, kuid kehva enesetunnet tunnistas täna Orefice ise.