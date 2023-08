DELFI VIDEO | Kertu Laak: me polnud harjunud nii kõrge bloki vastu mängima, prantslannad on reaalselt nabani üle võrgu

„Alguses ei saanud vedama. Kodupublik meid ei hirmutanud, aga pigem oli vastane kõvast klassist. Me polnud nii tugeva vastasega väga ammu mänginud. Mängud, mis oleme saanud Hõbeliigast ja varasemalt erinevatelt valikturniiridelt, on olnud klass madalamad. Tasemega harjumine võttis aega,“ rääkis täna naiskonna parimana 10 punkti toonud Laak.

„Aga lõpus leidsime oma kohad üles ja mäng hakkas toimima. Võib-olla lasid ka nemad natuke jalga sirgemaks, aga see ei loe. Arvan, et 21 punkti sellise vastase vastu saada on juba päris okei.“

Küsimusele, kas vastane üllatas alguses millegagi, millega koduvõistkond arvestada ei osanud, vastas Laak: „Võib-olla lihtsalt see, et me pole harjunud nii kõrge bloki vastu mängima. Nad on reaalselt nabani üle võrgu.“

Kuidas väga kehvast algusest üle saadi? Mida peatreener motiveerimiseks ütles? „Ta ütles, et me unustaks esimese geimi ära. Et oleme nüüd nii-öelda sisse mänginud ja hakkame nüüd võrkpalli ka mängima! Tuletas meelde, mis meie tugevamad kohad on, tõi välja lihtsad taktikalised asjad, millele peame keskenduma. Sealt hakkas see mäng natuke hargnema.“

Mis elementides juurde pandi, et teine ja kolmas geim juba rohkem mängu moodi välja nägid? „Leidsime rünnakul paremaid lahendusi. Eriti Silvia [Pertens] mängis väga hästi bloki ladvast ära - seal polnud vastasel midagi teha. Teistel mängijatel ka... Kaitsest hakkas üles tulema, lihtsamad olukorrad mängiti paremini - päris perfektseks me neid kõiki ei saanud, aga läks natuke paremaks, alguses rabistasime nendega ka jube palju. Lõpus... Need, mis nad üle bloki löövad 9 meetri joone peale, seal pole midagi teha, aga nii-öelda mängitavad pallid saime rohkem üles.“

Vaata pikemat intervjuud Kertu Laakiga videost!

Järgmise mängu peab Eesti kodusel EM-il laupäeval kell 19 Soomega. Pühapäeval kell 20 on vastaseks Holland, teisipäeval kell 20 Slovakkia ja kolmapäeval kell 20 viimases mängus Hispaania. Edasi kaheksandikfinaali pääsevad alagrupi neli paremat.