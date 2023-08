Valus tagasilöök Läti korvpallikoondisele: Kristaps Porzingis jääb MM-ilt eemale

221 cm pikkune ja 28-aastane mängumees andis sotsiaalmeedias teada, et trauma tõttu jääb tal MM-il väljakule jooksmata. Porzingis on sel suvel harjutanud koos Läti koondisega, kuid kontrollmängudes ei ole ta väljakule tulnud.

Alles hiljuti hakkas meedias levima uudis, et Porzingis jääb trauma tõttu MM-ilt eemale. Seejärel lükkas Läti alaliit selle uudise ümber. Nüüd on aga Porzingise MM-ilt eemale jäämine reaalsus.

„Tegemist on koos koondise treenerite, meditsiinipersonali ning Boston Celticsiga tehtud otsusega. Võtsime arvesse kõikide nõuandeid ning jõudsime järeldusele, et tuleb jätkata taastusraviga,“ kirjutas Porzingis. „Tegemist on äärmiselt raske otsusega, kuid luban, et toetan koondist kogu MM-i jooksul.“