Tallinna korvpalliturniir oli nagu EM-i miniversioon

„Siin oli mõnel mehel esimene suur turniir, kus oleme nelja teise meeskonnaga hotellis,“ rääkis Eesti koondise peatreener Jukka Toijala pärast seda, kui Eesti oli teisipäeva õhtul edasipääsu kindlustanud. „See on nagu mini-EM, mistõttu see on neile väga hea kogemus. Kui me saame kunagi taas EM-ile, siis nad on kogemuse võrra rikkamad,“ lisas ta.