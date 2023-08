Ukraina peaminister vihjas liitlaste olümpiaboikoti valmidusele. Kas nende seas on ka Eesti?

„Ukraina on sihikindel,“ kirjutas Ukraina peaminister Šmõhal Telegramis. „Ausa spordi nimel on moodustatud rahvusvaheline koalitsioon, kuhu kuulub 35 riiki. Oleme üheskoos valmis boikoteerima olümpiamänge, kui Venemaal ja Valgevenel lubatakse võistlustel osaleda.“

„Enam kui 30 riigi spordiministrid ja kõrgemad ametnikud on alates 2022. aasta 24. veebruarist mitmel korral kohtunud ning vastu võtnud avaldusi, mis taunivad agressorriikide sportlaste spordiareenile naasmist ning rõhutavad, et Venemaad ei saa lubada kasutada sporti vahendina, millega õigustada sõda Ukrainas. Olümpiamängude boikoteerimist nendel kohtumistel arutatud pole,“ lisas Klaan.

Ukraina spordiministri Vadõm Gutzeiti sõnul on nad loobunud plaanist jääda 2024. aastal Pariisist eemale, kui venelastele ja valgevenelastele antakse võimalus võistelda neutraalse lipu all. „Meie sportlased peavad olümpial osalema. Avatseremoonial on meie lipp, võistlustel esindavad sportlased meie riiki, et kõik maailmas näeksid, et Ukraina oli, on ja jääb,“ rääkis Gutzeiti.