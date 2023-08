Rahvusnaiskonna peatreener tahtis saada hoopis rallisõitjaks: mul tekkis kohe hea tunne, et Eestis rallit jälgitakse

Alguses võrkpallitrenni läksin rohkem nii naljaviluks ja ega alguses kohe mulle see mäng nii väga ei meeldinudki. Aga kui arenesin ja sain paremaks, siis see muutus.

Esmalt pean ütlema, et ma ei tule sugugi mingist spordiperest. Mu ema ja isa olid mõlemad tavalised tööinimesed ja ka laiemalt meie peres mingit spordipisikut pigem ei olnud. Minu esimene spordiala oli tegelikult hoopis motosport – ma hakkasin sõitma kartidega, kui olin 10-aastane. Reisisin mööda Itaaliat ringi, et saaksin erinevatel radadel treenida, aga lõpuks ühelegi eriti tõsisele võistlusele ei jõudnudki. Mingis perioodis unistasin ikkagi tõsiselt võidusõitja karjäärist. Ja eelkõige sellest, et saada rallisõitjaks. Seega, kui Eestisse sattusin ja teada sain, kuidas siin rallit järgitakse, oli mul kohe kuidagi hea tunne.

Alessandro, alustame õige algusest. Räägi mulle ja lugejatele – kes on Alessandro Orefice, kust ta tuleb ja milline on tema lugu?

Suursündmuse ootuses on teenitult posteritel ja plakatitel linna ehtimas meie naisvõrkpallurid, aga enne suurt spordipidu võttis volley.ee küsimustega ette ka võistkonna juhendaja Alessandro Orefice . Järgnevas intervjuus uuriti, milline inimene meie naiskonna peatreener on, kuidas on ta aidanud õpetada mängijaid võitma ning palju muud.

Proovin ka treenerina luua positiivse keskkonna. Minu filosoofia on lihtne – proovin ka mängijatele öelda, et enne seda kui olla sportlane või võrkpallur, tuleb olla inimene. Mõistan, et on elu ka väljaspool sportlaskarjääri. Sellega tegelemine ei ole minu võimuses. Aga samas on oluline enne spordile ning pingutusele keskendumist ennast hästi tunda. Ma ei saa tegeleda sellega, mis toimub mu mängijatega väljaspool, aga kui astume üle spordisaali läve, peame andma iga päev ja iga hetk endast 100%. Välise osas ei saa ma liiga palju kaasa aidata, aga saalis peab keskendumine olema täielik.

Üldiselt kui mul on millegi osas oma arvamus, siis on seda keeruline muuta. Teisalt olen õppinud, et on ka väga oluline kuulata. Soovin, et kui ma millegi osas enda arvamust kohandan, et siis selleks on mingi väga konkreetne ja hea põhjus. Sellega käib ühtlasi kaasas ka harjumus oma otsuseid selgitada – kui midagi otsustan siis hea meelega avan ka tausta, miks selline otsus tehtud sai. Kokkuvõtlikult peab ikkagi ütlema, et mind ümber veenda liialt lihtne ei ole.

Ma arvan, et olen üsna positiivne inimene. Vähemalt proovin säilitada positiivsust ja avatud meelt. Mulle meeldib kohtuda ja suhelda uute inimestega ning näha elu erinevate nurkade alt. Proovin elada nii, et ei jääks oma mugavustsooni kinni. Lähen hea meelega inimestega sügavatesse vestlustesse nii võrkpalli kui ka muudel teemadel.

Kui see arusaam kohale jõudis, siis oligi sisuliselt otsus tehtud. Valisin treeneri elukutse ja hakkasin tõsiselt pingutama selle nimel, et valdkonnas edukaks saada ega ole tänaseni selle juures midagi muutnud ega otsust kahetsenud.

Pean tunnistama, et treeneripositsioonile sattusin pigem juhuslikult. Mängisin toona võrkpalli oma kodulinnast Bolognast eemal ja pärast hooaja lõppu sinna tagasi minnes kuulsin, et üks klubi otsib treenerit. Ega ma väga tugevalt motiveeritud polnud. Pigem mõtlesin omaette, et tean võrkpallist juba omajagu ning see positsioon ei tohiks minu jaoks ülemäära keeruline olla. Tegelikkuses läks aga nii, et sattusin ühe noore võistkonna juurde ja juba päris algusest tundsin nende suurt motiveeritust ja kirge mängu osas. Tajusin esimesest hetkest alates, kuidas see võistkond võita tahtis. See kirg ja püüe nendes mängijates oli suurem kui minu toonases meeskonnas ja meeskonnakaaslastes.

Tõid ise ka välja, et mängijana alustasid hilja ja lõpetasid vara – kuidas see nii juhtus?

Muidugi oli tegemist ka suure väljakutsega. Lorenzo on minu hea sõber ja oleme selle sõpruse praeguseni säilitanud. Õppisin temalt väga palju ja olen nende õppetundide eest väga tänulik. Oleme praeguseni üsna aktiivses suhtluses, räägime palju võrkpallist, sest see on meie ühine kirg. Proovime üksteist toetada. Eks sellistesse kingadesse astuda oli ka sellevõrra suurem väljakutse, aga tundsin siiski, et olin valmis võistkonna arengusse panustama ja enda poolt üht-teist lisama.

Minu jaoks oli teatud moel tegemist üsna mugava ja loomuliku üleminekuga. Teadsin seda võistkonna juba kaks aastat, teadsin ka võistkonna taustajõude hästi. Tundsin, et kõik liiguvad sama eesmärgi suunas ja ühtselt. Eks olin selle osas õnnega koos, et teadsin kogu seltskonna ja ka riigi suhtumist sporti. Olen kogenud, et see võib erinevates piirkondades oluliselt erineda. Traditsioonid ja suhtumine võivad erineda. On oluline erinevus kas töötada Eestis, Itaalias või Poolas.

Sellega on kuidagi nii läinud tõesti. See esimene treeneritöö, mida mainisin – seal oli grupp noori poisse ja nendega oli mul kuidagi keeruline hakkama saada ja neid kvaliteetselt treenida. Siis avastasin enda jaoks selle, kuidas naismängijad suhtuvad sporti ja see hakkas mulle meeldima. Tunnetan, et meeste ja naiste võrkpall on üsna erinevad. Seda nii füüsilise, taktikalise kui ka mentaalse poole pealt. Kui seda erinevust ning naismängijate meelestatust tajusin, siis see kõnetas mind ja pole sellest ajast tagasi vaadanud!

Oled oma karjääri jooksul tipptasemel juhendanud ainult naiskondi. Kuidas see nii kujunenud on?

Minu taust on füüsilise ettevalmistuse poolel. Õppisin seda ülikoolis ja olin esmalt aastaid abitreener just füüsilise ettevalmistuse alal. Praegu olen väga õnnelik selle üle, et seda poolt spordist üsna põhjalikult mõistan.

Treenerina proovin vaadata pelgast tulemusest kaugemale. Eelistan võtta 360-kraadise vaate, arendada oma kaastreenereid ja mängijaid. Usun, et hea treenerite kooslus on tohutult oluline, paiguti võimalik, et isegi olulisem kui mängijad. Lisaks on vaja keskenduda ka võistkonna vaimsele poolele ning kusagile ei pääse ka klassikalisest treeneritööst – vastaste mängude analüüsist ja mängudeks põhjalikust ettevalmistamisest.

Kui ütled, et riigiti võib olla suhtumine väga erinev, siis äkki kirjeldaksid läbi enda silmade – milline on Eesti ja eestlaste suhtumise eripärad?

Mulle väga meeldib Eesti ja meie võistkonna meelelaad. Kõik on väga professionaalne. Näen seda ka siis, kui lähen näiteks restorani, olgu see siis Tallinnas, Pärnus, Paides või Tartus. On aru saada, et inimesed teevad oma tööd pühendumisega.

Võrreldes Itaaliaga on Eesti muidugi väga erinev, itaallastena oleme avatud, aga eestlaste kohta seda pigem öelda ei saa. Kui mõtlen ka treenerite ja taustajõudude kooslusele, kus osa on itaallased ja osa eestlased, siis mul on hea meel, et saime koostööd alustada ja sõpradeks saada samm-sammult.

Ehk siis esimene suur ja oluline väärtus on professionaalsus. Samas on oluline ka see, et kui inimesed midagi räägivad, siis nad seda ka mõtlevad. Inimesed räägivad siin südamest ja mulle see väga meeldib!

Kas on midagi või kedagi, kes sind võistkonna juures kuidagi eriliselt üllatanud on?

See on küll keeruline küsimus. Ma tean neid mängijaid nüüdseks juba neli aastat. Tean juba väga täpselt, mis on mängijate tugevused ja nõrkused. Raske oleks välja tuua ühte või kahte mängijat, kes oleks eriliselt üllatanud. Mul on palju lihtsam rääkida grupist kui tervikust. Pean tunnistama, et võistkonnana nad suutsid mind just mentaalse poole osas Hõbeliiga finaalturniiril üllatada. Seal oli esimene kord, kui ma tõesti nägin nende silmis seda usku, et nad võivadki võita.

Kui alustasime, siis tundsin, et nad teevad kõvasti tööd ja pingutavad. Nad arvasid, et tööst ja pingutusest piisab, et võita. Ma ütlesin neile algusest peale, et nad on tugevad ja mängivad hästi. Aga lisaks sellele peavad nad olema valmis võitma. Hõbeliiga poolfinaalis Portugali vastu kaotasime esimese geimi üsna õnnetult ja neljandas geimis olime pikalt maas. Aga nägin naiste silmist, et nad tõesti tahtsid võita ja uskusid võitu.