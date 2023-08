Red Bull: me ei palka Verstappeni kõrvale teist staari

Nüüd, kui F1 sarjas on Red Bulli meeskond rivaalidest peajagu üle ja hollandlasele Max Verstappenile võib tšempionipärja juba pärast poolt hooaega kaela riputada, on asjatundjatel tekkinud küsimus, kas punapullid ei võiks praeguse maailmameistri kõrvale teist tippsõitjat palgata, et oleks veidigi põnevam. Red Bulli hall kardinal Helmut Marko välistas selle stsenaariumi, sest tänapäeval peavad tiimis olema staar ja tema abiline.