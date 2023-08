TÄNA OTSEBLOGI | Eesti võrkpallinaiskond alustab kodust EM-i tugeva Prantsusmaa vastu

„Tuleme sammhaaval sellest viirusest tagasi ja kogume taas energiat. Ma usun, et kõik asjad juhtuvad põhjusega ja ehk aitas see viirus omal moel mängijatel stressi maha tõmmata. Sel suvel juhtus meil üldse palju asju ja usun, et ka need juhtusid mingil põhjusel. Nii et ju pidi see viirus meid ka just enne turniiri tabama,“ sõnas juhendaja. „Täna trennis näitasid mängijad suurepärast suhtumist ja energiat. Mõni neist ei saanud mitu päeva palli puutuda, aga täna olin treeninguga rahul.“