VIDEO | Elu Saudi Araabias: pealtvaataja kinkis kohtumise järel tähtmängijale Rolex’i, kes selle maha pillas

Jalgpallimaailmas on nüüdseks kõik aru saanud, et Saudi Araabias raha ei loeta ning tähtmängijate hankimise nimel ollakse valmis pakkuma neile hiigelpalka. Nii on juba kümned tuntud mängijad läinud Araabia poolsaarele elu suurima palgapäeva järele. Nagu elu näitab, siis raha ja kallid kingitused lebavad naftariigis iga nurga peal.