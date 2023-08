PEEP PAHVI TREENERI PÄEVIK | Kaadrid otsustavad kõik. Esimene valus pettumus ja mulluse jokutamise heastamine

Korvpallimeeskonna komplekteerimine on pingeline töö, mille käigus on võimalik kogeda hea valiku aimdusest kantud rahulolu, kui ka ootamatust asjade käigust tekkivat pettumust. Seda, kas mängijatest sai kokku hea, just treeneri nägemusele vastav komplekt, saab teada alles töö käigus.