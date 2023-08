Ajalugu teinud Stefan Arand alustas veemoto MM-sarja poodiumikohaga

Tugevuselt teises veemoto sarjas on võistlemas paadid, mille miinimumkaal on 550 kilogrammi. 200 hobujõulised mootorid arendavad tippkiiruseks 190+ km/h ja kurvides ulatuvad G-jõud lausa 4,5-ni. MM-sarja etapp koosneb kahest võistluspäevast - esimesel päeval on vabatreeningud ja kvalifikatsioonid ning teisel päeval sõidetakse põhisõit pikkusega 35 ringi.