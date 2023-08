HINDED | Pingilt sekkunud kolm jokkerit vedasid Eesti ilusa võiduni

Delfi pani korvpallikoondislaste esitusele hinded (mehed on reastatud enam-vähem mänguminutite järgi):

Kristian Kullamäe 4. Kullamäe elu polnud kuigi lihtne, sest just mängujuhtide survestamine oli vastaste kaitsemängu tähelepanu keskpunktis. Kuid mööda ei saa vaadata sellest, et koondise kaptenil polnud teist kohtumist järjest kuigi hea viskepäev, sest Iisraeli vastu sopsas ta väljakult 11-st sooritusest vaid kaks ehk ta piirdus nelja punktiga. Sealjuures teisel poolajal pani ta mööda kõik neli võetud viset. Lisaks tegi ta viie korvisöödu kõrvale kolm pallikaotust. Aga samas oli ka üsna selge, et ilma Kullamäeta Eesti mäng ei lipanud üldse ning temata poleks seda võitu tulnud.