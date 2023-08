DELFI VIDEO | Kristin Tattar koduse EM-i eel: korraldajad on teinud uskumatut tööd, mulle tundus see võimatu

Tallinnas võistleb teiste seas ka valitsev maailmemeister Kristin Tattar , kellel siiani pole Euroopa meistrivõistluste kulda ette näidata. Kas järgnevatel päevadel on just see põhieesmärk? „Ma arvan, et kui ma suudan mängida enda mänguplaani järgi, siis ma olen rahul. Väga eriline tunne ja hõng on mängida kodupubliku ees. Olen põnevil,“ rääkis Tattar suurvõistluse eel.

„Korraldajatiim on teinud suurepärast tööd, et see kõik siin püsti panna. Mulle tundus see esilagu võimatu, aga nad on suutnud selle ära teha. Siiani on kõik laabunud väga hästi ja ma loodan, et see jätkub terve nädal.“