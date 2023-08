Viirusest räsitud Eesti võrkpallinaiskond alustab EMi Prantsusmaa vastu. Peatreener: kõik juhtub põhjusega

Eesti kuulub kodusel EMil D-alagruppi koos Prantsusmaa, Soome, Hollandi, Slovakkia ja Hispaaniaga.

Tegu on kõrgest klassist vastasega – sel suvel võideti Euroopa Kuldliiga ning äsja tagas Prantsusmaa Challenger Cupi võiduga pääsu Maailmaliigasse. Viimasel EMil said prantslannad seitsmenda koha.

Eesti naiskond on Prantsusmaad ka võitnud, kui 2018. aastal saadi neist 3:2 jagu maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril. Enne seda on omavahel vastamisi mindud üheksakümnendatel.

Sel suvel Euroopa Hõbeliigas triumfeerinud Eesti koondist tabas nädalavahetusel kõhuviirus, mis nüüd on siiski taganemas, ent oma jälje mõistagi jätnud. Peatreener Alessandro Orefice leiab, et kõik juhtub põhjusega.

„Tuleme sammhaaval sellest viirusest tagasi ja kogume taas energiat. Ma usun, et kõik asjad juhtuvad põhjusega ja ehk aitas see viirus omal moel mängijatel stressi maha tõmmata. Sel suvel juhtus meil üldse palju asju ja usun, et ka need juhtusid mingil põhjusel. Nii et ju pidi see viirus meid ka just enne turniiri tabama,“ sõnas juhendaja.

„Täna trennis näitasid mängijad suurepärast suhtumist ja energiat. Mõni neist ei saanud mitu päeva palli puutuda, aga täna olin treeninguga rahul,“ lisas ta.

Mänguliselt usub peatreener, et Eesti koondis suudab ka tipptiimide vastu korralikult esineda.

„Siin on tase kõrgem, kui oli Hõbeliigas, ent ma usun, et me oleme selleks valmis ja tuleme ka raskete hetkedega toime. Oleme kaks aastat selleks turniiriks valmistunud ja ma tahan näha muutusi mängu jooksul – kui läheb raskeks, et me usuksime iseendasse, ei annaks alla ja oleksime üksteise suhtes toetavad. Kõige tähtsam on teadmine, et meil pole midagi kaotada,“ rääkis Orefice.