Allar Raja jätkab õnnestumise korral karjääri. Mis hoiab Tõnu Endreksoni ja Raja endiselt tippspordi juures?

Sõudjate aasta tippsündmuseni, maailmameistrivõistlusteni on jäänud vähem kui kuu. Seega pole järeleandmisteks enam aega. 11. augusti hommikul kl 9-ks on päike juba üsna kõrgel Pärnu jõe kohal ning Tõnu Endrekson, Allar Raja, Johann Poolak ja Mikhail Kushteyn hakkavad neljapaati veele transportima. Juba enne on kaldalt vette toimetatud peatreener Veikko Sinisalo mootorpaat. Pärast umbes 50-minutist veetreeningut on mehed kaldal tagasi ja siirduvad peagi jõusaali. Seal sikutatakse rauda umbes kl 12-ni. Pärnu Kalevi sõudebaasis on jõusaale kaks. Üks uuema ja moekama varustusega, teine spartalikum ja ajahambast juba korralikult puretud. Just teisest leiab Endreksoni. „Mulle meeldib siin rohkem,“ tunnistab ta.