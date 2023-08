Neljapaadi uus treenimisviis. Endrekson: tuleb panustada ühesse tugevasse võistlusse

Tänavune aasta on Eesti tippsõudmises olnud eelnevatega võrreldes veidike erinev. 3. - 10. septembrini Belgradis peetavate maailmameistrivõistluste eel on ikka fookuses neljapaat, kuid paatkonna kaks kogenumat liiget Tõnu Endrekson ja Allar Raja on harjutanud teistsuguste plaanide järgi. Nagu kõik asjaosalised tõdevad, siis vähemalt seni on muudatused end õigustanud. „Ma ei ole kunagi sõudmist nii palju nautinud nagu praegu,“ tõdes seepeale Raja.