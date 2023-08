DELFI FOTOD JA VIDEO | Jürgen Henn enne konverentsiliiga korduskohtumist: läheme homme võitma, see on mängijatele piisav motivaator

Paari avakohtumine Rumeenias lõppes Faruli 3 : 0 võiduga. Peatreener Jürgen Hennis sõnul said nädalataguses kohtumises saatuslikuks üksikud individuaalsed eksimused. „Kõige valusam oli viimasel minutil nurgalöögist sisse lastud värav. 0 : 2 kaotusseisust oleks edasipääsu lootus suurem. Peame vältima lihtsaid eksimusi, sellel tasemel on need väga olulised,“ rääkis Henn päev enne korduskohtumist.

Henn tunnistas, et pärast 0 : 3 kaotust oli pettumus suur. „Olukord ei ole nädalaga muutunud ja edasipääs on keeruline. Meie läheme homset mängu võitma. Kui see õnnestub, siis saab näha, mis seisuga ja kas tekib võimalus edasi mängida vähemalt lisaajal või mitte. Ma arvan, et see on enne homset mängijatele piisavalt suur motivaator,“ analüüsis Henn.

Flora kesktormaja Henrik Ojamaa sõnul teadvustab terve meeskond endale, et seis enne homset on raske. „Peame homme leidma hea tasakaalu ja ei tohi vastastele liialt ruumi anda. Üritame mängida võidule ja võibolla kohtumise teisel pooles võtte rohkem riske, kui varinadid tekivad. Vastastel on individuaalselt väga häid mängijaid ja kiitus neile selle eest. Juhul kui see peaks jääma tänavuse hooaja viimaseks euromänguks, siis soovime anda sellise lahingu, kus meil ei jää midagi sisse,“ rääkis Ojamaa.

Vaata lisaks videost, mida Henn ja Ojamaa rääkisid möödunud nädala kohtumisest ja homsest vastasseisust Rumeenia meistriga!