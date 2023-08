Karl-Martin Rammo finišeeris purjetamise MM-il esimeses sõidus teisena

ILCA 7 paadiklassis võistlev Karl-Martin Rammo tegi tugeva alguse, finišeerides esimeses sõidus teisena. Teise sõidu lõpetas Rammo 43 kohal, langedes kokkuvõttes 42. kohale. Samas grupis võistev Martin Aruoja positsioneerub üldarvestuses 116. kohal. Kokku on ILCA 7 meeste võistlusklassis 138 sportlast.

ILCA 6 naiste arvestuses võistlevad Katariina Roihul ja Romi Safinil on tänaseks peetud neli võistlussõitu. Roihu seni parim sõit oli viimane, 55 sportlasega grupis lõpetas ta sõidu 19. kohal, eelnevad sõidud olid vastavalt 33-35-31-19, hetkel on Katariina Roihu üldarvestuses 75. kohal. Romi Safin on samas arvestuses kohal 98.