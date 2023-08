Vigastusest paranev Aleksander Oliver Hint jätkab Viimsis

„Otsus Viimsis jätkata tuli üsna kergelt, sest juba eelmisel hooajal sujus koostöö treeneritega väga hästi ning korralduslikult oli kõik suurepärane. Peale vigastust sain Viimsi klubilt igakülgset abi ja toetust ning loodame siiani, et taastumine läheb oodatust kiiremini. Hetkel ei saa kindlat kuupäeva paika panna, kuid ootuste kohaselt olen hiljemalt uue aasta alguses tagasi platsil ja valmis meeskonda igakülgselt aitama. Algavaks hooajaks on kokku pandud üsna noor meeskond, aga see loodetavasti tähendab palju energiat ja tugevat võitlusvaimu ehk ootan juba huviga uut hooaega ja veel enam taas mängimist,“ ootab Hint mängukõlbulikuks saamist.