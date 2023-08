OTSEBLOGI | Tallinna turniiri otsustav mäng: korvpallikoondis kohtub Iisraeliga, keda veavad Euroliiga mängijad

Enne kolmanda vooru matše on Iisraelil kaks võitu, Eestil ja Tšehhil üks võit ning Põhja-Makedoonial null võitu. Tšehhi ja Põhja-Makedoonia mäng algab täna kell 16. Alagrupist pääsevad edasi kaks paremat, kes sõidavad Poola Gliwicesse, kus järgmisel aastal peetavale suurele kvalifikatsiooniturniirile jõudmiseks tuleb võita nii poolfinaal kui ka finaal.

Teist gruppi juhib kahe vooru järel Poola, kes alistas esmaspäeval 85:76 Bosnia ja Hertsegoviina. Poolal on kaks, Bosnial ja Portugalil üks ning Ungaril null võitu.

Blogi:

Enne mängu:

Tallinna grupi mänge alustas Eesti laupäeval 74:77 kaotusega Tšehhile, päev hiljem võideti 83:59 Põhja-Makedooniat. Iisrael alistas Põhja-Makedoonia 86:65 ja Tšehhit võideti 80:67.

Võit Iisraeli üle tagaks Eesti koondisele edasipääsu. Kui edu on kuni kaheksa punkti, saab Eesti grupis teise koha, suurema võidu korral esikoha. Eesti jõuaks kahe sekka ka juhul, kui Tšehhi kaotaks Põhja-Makedooniale, aga seniste mängude põhjal oleks see üllatus.

Iisraeli koondise liidrid on Euroliigas mängivad Yam Madar ja Roman Sorkin. Suvel Belgradi Partizanist Istanbuli Fenerbahcesse siirdunud Madar on Tallinna turniiril visanud keskmiselt 19,5 punkti ja andnud 4,5 korvisöötu. Tel Avivi Maccabi tsentril/suurel äärel Sorkinil on kirjas 16 punkti ja 6,5 lauapalli. Keskmiselt 17 punkti on visanud Tel Avivi Hapoeli tagamees Bar Timor ja 12,5 punkti on toonud Yiftah Ziv, kes hakkab koos Artur Konontšukiga mängima Hispaania kõrgliigas Granadas.

Konontšuk on seni Eesti koondise kasuks on visanud 12,5 punkti, Sander Raiestel on kirjas 10 punkti ja 8,5 lauapalli.

Eesti koosseis: