OTSEBLOGI JA FOTOD | Eesti korvpallikoondis läks olümpiaturniiri otsustavat mängu juhtima, aga seis on pingeline

Iisraeli koondise liidrid on Euroliigas mängivad Yam Madar ja Roman Sorkin. Suvel Belgradi Partizanist Istanbuli Fenerbahcesse siirdunud Madar on Tallinna turniiril visanud keskmiselt 19,5 punkti ja andnud 4,5 korvisöötu. Tel Avivi Maccabi tsentril/suurel äärel Sorkinil on kirjas 16 punkti ja 6,5 lauapalli. Keskmiselt 17 punkti on visanud Tel Avivi Hapoeli tagamees Bar Timor ja 12,5 punkti on toonud Yiftah Ziv, kes hakkab koos Artur Konontšukiga mängima Hispaania kõrgliigas Granadas.