VIDEO JA FOTOD | Eesti korvpallikoondis alistas otsustavas mängus Iisraeli ja kindlustas koha poolfinaalis

1. veerandaeg: Eestil oli esimestel minutitel vastaste survega kohati raskusi, aga teisel pool platsi tehti Iisraeli elu samuti keeruliseks. Viie minuti järel läks Eesti 10:5 ette ja siis suurendasid Artur Konontšuki korvid edu kahekohaliseks (15:5). Kuigi Eesti lubas endale mitu hooletut pallikaotust enda korvi all, suudeti esimene veerand võita 20:12. Konontšuki arvel oli seitse punkti.

Kõigi eelduste kohaselt kohtub Eesti reedel play-off'i poolfinaalis Poolaga, kes on senised kaks alagrupikohtumist võitnud ja läheb homme vastamisi Portugaliga.

Enne kolmanda vooru matše oli Iisraelil kaks võitu, Eestil ja Tšehhil üks võit ning Põhja-Makedoonial null võitu. Kell 16 alanud mängus alistas Tšehhi 94:82 Põhja-Makedoonia ning nemadki tõusid kahe võidu peale. Eesti seis on sestap endine: kuni kaheksapunktiline võit Iisraeli vastu viiks Eesti grupist teisena edasi, sellest suurem võit tooks grupis esikoha ja kaotus jätab võõrustajad kolmandaks.

Alagrupist pääsevad edasi kaks paremat, kes sõidavad Poola Gliwicesse, kus järgmisel aastal peetavale suurele kvalifikatsiooniturniirile jõudmiseks tuleb võita nii poolfinaal kui ka finaal. Teist gruppi juhib kahe vooru järel Poola, kes alistas esmaspäeval 85:76 Bosnia ja Hertsegoviina. Poolal on kaks, Bosnial ja Portugalil üks ning Ungaril null võitu.

Tallinna grupi mänge alustas Eesti laupäeval 74:77 kaotusega Tšehhile, päev hiljem võideti 83:59 Põhja-Makedooniat. Iisrael alistas Põhja-Makedoonia 86:65 ja Tšehhit võideti 80:67.

Võit Iisraeli üle tagaks Eesti koondisele edasipääsu. Kui edu on kuni kaheksa punkti, saab Eesti grupis teise koha, suurema võidu korral esikoha. Eesti jõuaks kahe sekka ka juhul, kui Tšehhi kaotaks Põhja-Makedooniale, aga seniste mängude põhjal oleks see üllatus.

Iisraeli koondise liidrid on Euroliigas mängivad Yam Madar ja Roman Sorkin. Suvel Belgradi Partizanist Istanbuli Fenerbahcesse siirdunud Madar on Tallinna turniiril visanud keskmiselt 19,5 punkti ja andnud 4,5 korvisöötu. Tel Avivi Maccabi tsentril/suurel äärel Sorkinil on kirjas 16 punkti ja 6,5 lauapalli. Keskmiselt 17 punkti on visanud Tel Avivi Hapoeli tagamees Bar Timor ja 12,5 punkti on toonud Yiftah Ziv, kes hakkab koos Artur Konontšukiga mängima Hispaania kõrgliigas Granadas.