Eesti naiste koondis paneb kodusel EM-il koolikiusule bloki ette

„Oleme väga tänulikud võrkpalli kogukonnale, et saame teha koostööd niivõrd olulise spordisündmuse korraldajatega ning samuti meie võrkpallinaistele, kelle abil saame kutsuda ellu originaalse koolikiusamise vastase kampaania,“ lausus SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Ingi Mihkelsoo. „Tegemist on valusa teemaga, mis kahjuks on täiesti igapäevane nähtus. Kõige värskemad rahvusvahelist võrdlust lubavad andmed näitavad, et paar korda kuus on vähemalt mõnda kiusamise vormi korduvalt kogenud Eestis 25% õpilastest. Ja tõmmates paralleele spordiga, kuulub Eestile näiteks 11-aastaste laste hulgas koolikiusamises Euroopas kõrge kolmas koht.“

Auhinnakarikas, mis on „tunnustuseks“ koolikiusamise eest ja mida keegi tegelikult ei soovi saada, asetatakse Unibet Arena sissepääsu juurde, et see meenutaks inimestele Eesti kahetsusväärselt kõrget kohta koolikiusu edetabelis. Karikale on peale graveeritud kiususõnad, mis on õpilaste abiga kokku kogutud. Samuti on karika juures üleskutse annetada SA Kiusamisvaba Koolile, et üheskoos kiusamist ennetades ja peatades luua Eesti lastele turvaline ja hooliv haridustee õnnelikuks inimeseks kasvamisel.