„See oli selge penalti!“ Manchester United alustas hooaega üle noatera saadud võiduga

Wolvesi peatreener Gary O'Neil oli kohtumise järel pühaviha täis ning ei suutnud uskuda, et tema hoolealustele penaltit ei määratud. „Kohtunike mänedžer Jon Moss ütles, et see oli selge penalti. Ta vabandas mu ees. Ta ei suutnud samuti uskuda, et peakohtunik seda ei määranud, isegi mitte VAR-i ülevaatusel,“ rääkis ta pettunult. „See tegi mu enesetunde veelgi halvemaks, sest tean, et mul oli õigus. Nüüd lahkume siit mängust ilma punktideta.“