Tšehhi korvpallikoondilased on mures, et Iisrael mängib Eesti vastu sirge jalaga

„Matemaatika on lihtne, aga see pole meie vaates kuigi positiivne,“ vihjas Diego Ocampo abitreener Jan Šotnar kodumaa meedias tõigale, et kui võõrustajad võidavad viimase matši ühe kuni 23 silmaga, siis Tšehhi pühib igal juhul edasipääsust suu puhtaks, ning grupist lähevad edasi Iisrael ja Eesti.

„Mängus Eestiga juhtisime enne lõppu kuue punktiga, pall oli meie valduses ning lõpuks võitsime vaid kolmega. Sama juhtus Iisraeliga, sest minut enne kohtumise lõppu olime taga seitsmega, kuid kahe [Yam] Madari kolmese tõttu kaotasime 13-ga. Selles plaanis läks õnnetult, kuid meie eesmärk oligi avamängus Eesti alistamine, ja me teadsime, et Iisraeli vastu läheb raskeks. Usume endiselt, et isegi kui Iisrael pole täielikult motiveeritud, siis neil on kvaliteeti Eesti alistamiseks. Me saame keskenduda sellele, mida me saame mõjutada ehk me peame alistama makedoonlased,“ märkis Šotnar.