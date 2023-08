Chelsea tegi Inglismaa kõrgliiga ajaloo kalleima ostu

„Olen väga põnevil! Kui Chelsea minuga ühendust võttis, siis teadsin, et tahan selle klubiga liituda. Siin mängimine on minu unistuste täitumine ja ma ei jõuda esimest kohtumist ära oodata,“ rääkis Caicedo, kes sõlmis meeskonnaga lausa kaheksa aasta pikkuse lepingu.

„Noorena olid minu eeskujud [Claude] Makélélé ja [N'Golo] Kanté, mistõttu toetasin toona Chelseat ja vaatasin nende mänge. Siin on imeline olla! Ma ei looda, vaid olen kindel, et me võidame selle klubiga kõvasti tiitleid,“ lisas ta.