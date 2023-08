Eesti koondis (CEV Euroopa tabeli 27.) kohtub kolmapäval kell 20 Tallinnas Unibet Arenal toimuva D-alagrupi avamängus tugeva Prantsusmaaga (CEV 9.). Alagruppi kuuluvad veel Holland (CEV 5.), Soome (CEV 22.), Slovakkia (CEV 14.) ja Hispaania (CEV 18.). Selleks, et pääseda Itaaliasse kaheksandikfinaali, tuleb edestada kaht vastast. 16 parema hulka pääsemine on mõistagi võõrustajate eesmärgiks. Mis on Eesti naiskonna võimalused kodusel turniiril alagrupist edasi murda?