FOTOD JA OTSEBLOGI | Rünnakul raisanud ja kaitses eksinud Flora kaotas avapoolaja 0 : 2

UEFA reastab igal aastal riigid klubide eurosarja tulemuste põhjal – iga võit annab ühe ja viik pool punkti, lõpuks lüüakse kogutud silmad kokku ning jagatakse riiki esindanud klubide arvuga. Eesti meistriliigast käis eurosarjades väljakul neli klubi, kes seni on võtnud kamba peale kaheksa kaotuse kõrvale ühe viigi (Paide viigistas võõrsil Fääride klubiga B36). Nii on Eestil koos 0,125 koefitsendipunkti (0,5 punkti ÷ 4 klubiga), millega ollakse Euroopas 54. ehk viimasel kohal. Kolmapäevase viigi puhul suudaks Eesti mööda minna Gibraltarist (neil on 0,166 punkti), võidu korral jäetaks selja taha ka San Marino (0,333 punkti), aga kaotuse puhul on meie meistriliga ametlikult vana maailma kõige nõrgem.