Eesti võrkpallinaiskonda tabas suurturniiri eel ootamatu tagasilöök. Andres Toobal: proovime asja kontrolli all hoida

Möödunud nädala teises pooles tabas koduseks EM-iks valmistuvat naiskonda ootamatu tagasilöök. Nimelt hakkas koondises levima kõhuviirus, mis on pärssinud Eesti viimaste päevade ettevalmistust koondiseaasta kulminatsiooniks. „Proovime asja kontrolli all hoida, osadel mängijatel tuleb natukene rohkem energiat säästa,“ rääkis esmaspäeval Delfile koondise abitreener Andres Toobal.

„Veel soojenduse ajal oli enesetunne kohutav, aga banaanide ja elektrolüütide abil läks paremaks. Iga punktiga tuli adrenaliini ka rohkem sisse,“ sõnas laupäevase mängu järel Delfile pärast paarikuist mängupausi platsile naasnud nurgaründaja Kristiine Miilen, kes tol hetkel kahtlustas toidumürgitust. „Ütlesin treenerile ka, et ma pole tippvormis, aga tahan väga mängida. Õnneks sain paar geimi mängida, üllatavalt hästi tuli ka välja.“

Viiruse tõttu on ümber tehtud ka treeningplaane ja haigestunud liikmed on teistest eraldatud. „See on segamas, aga loodame esimeseks mänguks kõik korda saada. Peame viimastes trennides osi mängijaid säästma,“ märkis Toobal.