Eesti U16 korvpallikoondis sai B-divisjonis kuuenda koha

Peatreener Martin Rausbergi sõnul nad teadsid, et Ungari tuleb väga intensiivselt peale. „Kuid me ei suutnud teatud olukordades külma pead hoida ja tegime mõned rumalad otsused, mis maksid lõpuks ka mängu. Kiitus poistele, et ka turniiri viimases mängus võideldi maksimaalselt. Kokkuvõttes oli suvi siiski positiivne, sest saime 11 võitu ja viis kaotust, neist kolm A-divisjoni meeskondade vastu. Kripeldama jääb muidugi see veerandfinaal Gruusiaga. Pea maas me kindlasti EM-lt tagasi ei tule, alati saab paremini, aga nüüd ongi see koht kus vigadest õppida,“ võttis juhendaja viimased nädalad kokku.