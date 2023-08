Inglismaa meedia: Neymar siirdub Saudi Araabiasse

Al-Hilal maksab Neymari senisele koduklubile 90 miljoni euro suuruse üleminekutasu ning diili lõplikust väljakuulutamisest on puudu vaid 31-aastase ründaja allkiri. Neymar liitus PSG-ga 2017. aastal maailmarekordilise 230 miljoni euro suuruse tasu eest. Ründaja aitas PSG-l võita viis Prantsusmaa liiga tiitlit, meistrite liigas jäi nende parimaks 2020. aastal finaali jõudmine.

Neymari viimaseid hooaegu on varjutanud mitmed hüppeliigese vigastused. Märtsis käis ta noa all ning treeningutega liitus endine Barcelona mängija alles juulis.

Saudi Araabia on naftarahade abil oma kõrgliigasse meelitanud kümmekond tippmängijat. Otsa tegi jaanuaris lahti Portugali superstaar Cristiano Ronaldo, kes liitus Al-Nassriga. Sel suvel on sinna kolinud teiste seas Karim Benzema, N'Golo Kante, Jordan Henderson, Sadio Mane ja Roberto Firmino. Neymari uuteks tiimikaaslasteks on näiteks Kalidou Koulibaly, Rúben Neves ja Sergej Milinković-Savić.