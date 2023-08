M-Spordi pealik Millener: tehnilised eeskirjad on nii ranged, et üleöö ei saa imesid teha

Tänak sai aprillis toimunud Horvaatia rallil teise koha, aga järgmisel viiel etapil eestlane poodiumile ei mahtunud. Neli osavõistlust enne hooaja lõppu on 35-aastane M-Spordi piloot üldarvestuses 104 punktiga neljas, MM-sarja juhtiv soomlane Kalle Rovanperä on temast 66 silma kaugusel.

Millener möönis DirtFishile, et MM-tiitel on nende jaoks nüüd kättesaamatu, kuid hooaja viimane kolmandik peaks M-Spordi masinatele hästi sobima.

„See on üsna selge, et Tänakul tekkisid [Soomes] probleemid kokkupõrke tagajärjel. Te teate, et ma loen internetis kommentaare, ja näen toimuvat. Selle vahel on väga suur erinevus, mida kõrvalseisjad tajuvad kõrvalt ning milliseid on meeskondale teada olevad faktid,“ lausus ta.

„Tänapäeva maailmas lähevad tõena ringlema kellegi esimesena öeldud arvamused, kuid need ei põhine faktidel ja võivad olla üsna kahjulikud. Aga lõppkokkuvõttes oli meil Soomes taas üks raske nädalavahetus, kus kahe eksimuse pärast me ei saanud soovitud tulemust. MM-tiitel on ilmselt meile püüdmatu, aga Kallega juhtunu põhjal sa ei tea, mis võib juhtuda. Teoreetiliselt on tiitli võitmine endiselt võimalik, sest tulemas on neli rallit, kus peaksime olema tugevad,“ lisas Millener.

Septembri sõidetakse Kreeka ja Tšiili kruusarallid, MM-sarja lõpetavad Kesk-Euroopa ja Jaapani asfaldietapid.

„Meie auto oli eelmisel aastal Kreekas tugev. Tänak on lisaks asfaldil suurepärane, mida on näidanud ka varasemad Monte Carlo rallilt saadud head tulemused. Tšiili etapp sarnaneb Sardiinia ja Suurbritannia omadele, mistõttu ma ei näe ühtegi põhjust, miks me poleks seal head,“ oli Millener optimistlik. „Mõnes mõttes on meil pinged maas ja saame end pühendada igale rallile.“

Millener nentis ühtlasi, et Tänak pole Ford Pumaga veel päris sõbraks saanud. „Jah, mingites tingimustes Otile ei meeldi selle autoga sõita ja asjad ei sobi talle täielikult. Kasutame ära kõik võimalused testimiseks, et me saaksime asju katsetada ja teda aidata,“ märkis M-Spordi boss. „Tehnilised eeskirjad on nii ranged, et üleöö ei saa imesid teha. Peame lihtsalt tööd jätkama.“