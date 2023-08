FOTOD | Lauluväljakul öö läbi toimetanud discgolfi EM-i korraldaja: madalpunkte ikka oli, aga üritame nalja tehes vaimu üleval hoida!

„Hetkel vaatame juba, kuidas mängijad radadel harjutavad. Meil on veel püstitada kolm kilomeetrit piirdeaedu, reklaamtahvleid, sadakond lippu ja muid tulesid-vilesid. Eesmärk on võistluspaik täna õhtuks enam-vähem valmis sättida.“

Vuti sõnul valitses korraldustoimkonnas öösel mõnus õhkkond. „Eks ikka oli madalpunkte ka, aga me tegime pause, sõime-jõime, sai pikutada kott-toolidel, mõni kasutas juhust ka magamiseks. Meil on siin kõigil raadiosaatjad, kus üritame nalja teha ja duhhi üleval hoida,“ kirjeldas ta atmosfääri.

Millist tagasisidet on EM-i korraldajad saanud sportlastelt raja kohta? „Sportlastelt on väga palju kiidusõnu tulnud. Öeldakse, et väga raske rada. Pargi disainer, endine mängija Seppo Paju käis meie tiimiga mängimas ja tõdes, et tuli välja raskem kui planeeritud,“ sõnas Vutt, lisades, et see lisab võistlusele ainult vürtsi.