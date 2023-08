Jannik Sinner võitis Torontos karjääri suurima tiitli

Maailma tenniseparemik on kogunenud ookeani taha, kus selgitatakse välja aasta viimase slämmiturniiri US Openi tšempionid. Enne seda toimub USA-s ja Kanadas veel kamaluga turniirile, kus võtavad mõõtu kõik tipptegijad.

„See tähendab mulle palju. See on suurepärane tulemus,“ rääkis Sinner finaali järel. „Saan seda jagada kõigi inimestega, kes on mulle iga päev olemas olnud. Me teeme õigeid asju. See tulemus annab meile hea tunde ja muudab meid veel tugevamaks ja näljasemaks ning motiveerib veelgi rohkem pingutama.“