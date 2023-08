Šveits tahab esimese maana korraldada taliolümpiat üle kogu riigi. Kes on nende konkurendid?

Väljaande Inside The Games teatel on Šveits astunud rahvusvahelise olümpiakomiteega (ROK) läbirääkimistesse, et võõrustada taliolümpiat 2030., 2034. või 2038. aastal. Aprillis korraldati selleks ka teostatavusuuring ehk majandusliku otstarbekuse analüüs.

Šveitsi olümpiakomitee sõnul jõudsid nad sel kuul arusaamisele, et on võimelised korraldama „jätkusuutliku ja kulusäästliku“ taliolümpia, kui korraldavad suurvõistluse, mida ei võõrusta vaid üks regioon või linn, nagu olümpiamängude puhul muidu on kombeks.

„203x olümpiale ja paraolümpiale annaks nime korraldajamaa ning võistluspaigad oleksid laiali jaotatud üle kogu riigi,“ seisis Šveitsi olümpiakomitee avalduses. „See teeks Šveitsist olümpiaajaloo esimese „võõrustajariigi“.“

Šveitslased loodavad taliolümpiamaaks kandideerimisel oma talispordikeskuste tuntusele, moodsale infrastruktuurile ja teadlikutele korraldajatele.

Šveitsi olümpiakomitee tõi välja, et lähima nelja aasta jooksul on riigis toimumas mitmeid talialade tiitlivõistlusi nagu 2023. aasta bobikelgutamise ja skeletoni MM, 2025. aasta laskesuusatamise MM, lumelaua ja freestyle-suusatamise MM, 2026. aasta meeste jäähoki MM ja 2027. aasta mäesuusatamise MM.

Selle kümnendi lõpuks on Šveitsi olümpiakomitee lubanud valmis ehitada 13 talispordiala keskust 14-st võimalikust.

Inside The Games'i artiklist ei selgu, mis on see üks ala, mille areeni riigis 2029. aastaks veel pole.

Samuti lubab Šveits mööda vaadata „olümpiaküla“ mõistest, jaotades olümpiasportlased ära erinevate keskuste vahel üle riigi. „Nendes tingimustes on gigantism välistatud,“ märkis Šveitsi olümpiakomitee asepresident Ruth Wipfli Steinegger.

Talimängud Rootsi ja USA-sse?

Rahvusvahelises olümpiakomitees tegutsevas Tulevaste Korraldajamaade Komisjonis (Future Host Commission) on kaalutud alaliste olümpiamängude võõrustajate rotatsioonisüsteemi ning ka kaaskorraldajate kandidatuuri 2030. ja 2034. aasta talimängudeks.

Seitse rootslast kümnest toetavad olümpia korraldamist, kui seda tehakse jätkusuutlikul ja kuluefektiivsel moel.