Soome noortekoondise mängijate vahel puhkes kaklus. Algatati distsiplinaarmenetlus

„Seda teemat on meeskonna sees kohapeal juba arutatud. Saime sellest alles hiljem teada,“ kommenteeris toimunut alaliidu esimees Timo Elo ning lisas, et Soome korvpalliliidu jaoks ei piisa sisejuurdlusest. „Alustasime tavapärast distsiplinaarmenetlust kehalise puutumatuse rikkumise eest.“

Tema sõnul on neil nulltolerants igasuguse vägivalla ja kiusamise suhtes. Ametiühingu distsiplinaarüksus koguneb teisipäeval Chengdu kaklusele lahenduse leidmiseks. „Asjaosalistele järgnevad mingid karistused,“ lisas Elo.

Soome Olümpiakomitee liige Leeno Paavolainen ütles, et juhtunut uuritakse korvpalliliidu ja olümpiakomitee ühisel jõul. „Olümpiakomitee alluvuses toimuvatel võistlustel sõlmivad kõik koondislased koondise liikmelepingu. See on kindlaks määratud, kuidas sellistel juhtudel tegutseda. Olümpiakomitee mõistab igasuguse vägivalla absoluutselt hukka,“ kommenteeris ta.