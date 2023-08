Martinsoni piibujutud: „Harimatu“ Ubakivi kasvatas üles Poomi, sajad haritud jalpallitreenerid vaid Klavani. Äkki ei oska eestimaalane tõesti jalgpalli mängida?

Eesti jalgpalliklubide tänavune kehv euromängude saldo – üheksast mängust üks viik ja kaheksa kaotust – on tekitanud mõnel määral segadust. Meedia räägib ja analüüsib, Eesti jalgpalliliit püsib tüüne, kui just hämarates tagatubades asju ei arutata. Et meie klubid on, nagu on, et mitte räigemalt öelda.