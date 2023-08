Vanglast vabanenud Boris Becker leidis uue töökoha

Saksamaal telekanalil on kuni 2027. aastani kõikide suure slämmi turniiride ülekandeõigused. Becker on tenniseeksperdina töötanud ka varem.

Beckerile määrati mullu Inglismaal vanglakaristus, kui teda süüdistati pankrotist tulenevalt erinevate varade varjamises, mille koguväärtus küündis kolme miljoni euroni. Ta vabastati detsembris tingimusel, et ta ei naase riiki. Beckeri karjäärist ja vanglaajast valmis dokumentaalsari, mis esilinastus kevadel.

Sakslane alustab eksperdina töötamist algava US Openi ajal. Samal turniiril triumfeeris ta ise 1989. aastal. „See on suurepärane turniir. Ma ei unusta kunagi õhtuseid mänge New Yorgis 25 000 pealtvaataja ees,“ rääkis sakslane.