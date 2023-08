Hollas ja Remmelg lõpetasid Varssavi MK-etapi üheksandana

Remmelga sõnul olid paari eesmärgid kaheksandikfinaalist kõrgemad, aga määravaks võis saada viimaste nädalate suur koormus. „Oleks tahtnud kauem mängida, aga füüsiliselt oli seekord väga raske ning ei suutnud mängida nii hästi, kui me tegelikult oskame. All on päris mitu nädalavahetust, kus mängude ja soojenduste arv oli väga suur ja see kulutas päris palju,“ ütles ta.