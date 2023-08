Saaga saab lõpu? Mbappe naasis PSG treeningutele

Klubi teatas, et prantslane on kaasatud põhimeeskonna treeningutele pärast väga konstruktiivseid ja positiivseid kõnelusi. 24-aastane Prantsusmaa ründaja ei olnud PSG esindusvõistkonnaga treeninud juba mitu nädalat ja jäi laupäeval koosseisust välja ka hooaja avamängust Lorienti vastu välja.

Mbappe on avaldanud soovi liituda Real Madridiga, kuid nüüd peetakse tõenäoliseks stsenaariumiks prantslase PSG-sse jäämist. Tal on praegusest lepingust alles jäänud üks aasta ja ta on seni keeldunud uut lepingut allkirjastamast.