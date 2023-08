„Soomlased peaksid tema üle uhked olema.“ Nokauti löödud Robert Helenius sai tuntud poksimaailma nimelt kiita

„Soomlased peaksid tema üle uhked olema. Robert Helenius on väga hea poksija,“ rääkis Iltalehtile Joshua promootor, poksimaailma üks tuntumaid selle töö tegijaid Eddie Hearn. „AJ pidi kõvasti lööma, et teda võita.“

„Helenius tuli lühikese hoiatuse pealt ja näitas tõelist südant. See, kuidas ta kohe esimeses raundis alustas ning Joshua't otse vastu nina tabas, oli imeline,“ tunnustas Hearn. „Anthony treenis viis nädalat Whyte'i jaoks. Siis aga vastane muutus, Helenius on pikem ja hoopis teistsugune poksija. Ei saanudki eeldada, et tuleb kerge matš.“