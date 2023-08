Harri Kullas sai AMA motokrossi etapi debüüdil kuuenda koha, Tanel Leok jõudis punktidele

250 klassis oli võistlustules Jörgen-Matthias Talviku . Ajasõidus sai ta kirja paremuselt 20. ringiaja. Esimest võistlussõitu alustas Talviku väljaspool punktikohta. Sõiduga suutis Talviku ennast punktikohale tõsta, kuid sõidu keskel tuli sisse sõiduviga ja see langetas meie mehe taas punktikohalt välja. Finišisse jõudis Talviku 23. kohal. Avasõidu võitis Levi Kitchen, teine oli Hunter Lawrence ja kolmas Jo Shimoda.

Teises sõidus tegi Talviku üsna sarnase stardi avasõiduga ja ta pidi jälle võitlema selle eest, et punktikohale tõusta. Sõidu jooksul tõusiski ta vahepeal punktikohale, kuid siis langes sealt jälle välja. Sõidu teises pooles püsis Talviku 20. kohal ja näis, et punktikoha suudab ta ära võtta. Lõpus sai siiski üks konkurent temast mööda ja Jörgen-Matthias lõpetas sõidu 21. kohal. Sõidu võitis Justin Cooper, teine oli Lawrnece ja kolmas Shimoda.

Etapi kokkuvõttes sai Talviku 26. koha. Etapivõidu teenis 44 punktiga Lawrence, teine oli 43 punktiga Kitchen ja kolmas 41 punktiga Cooper. Lawrence´i edu teiseks tõusnud Cooperi ees on nüüd 22 punkti. Kolmandal kohal on Shimoda, kes kaotab liidrile 35 punktiga.