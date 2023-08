PSG alustas uut hooaega punktikaotusega, Mbappe ja Neymar jäeti koosseisust välja. Peatreener: minu otsused räägivad enda eest

PSG domineeris Lorienti vastu kohtumist, tehes kokku 20 pealelööki vastaste nelja vastu. Neist raamide vahele said Pariisi mängijad vaid neli lööki. Kuigi võõrustajad valdasid 78% mänguajast palli, siis Lorienti väravat PSG-l lahti muukida ei õnnestunud.

Pariisi klubi peatreener Luis Enrique jättis teiste hulgas koosseisust välja klubi ründetähed Kylian Mbappe ja Neymari ning poolkaitsja Marco Verratti. Kogu kolmiku tulevik klubis on küsimärgi all. „Te näete, et minu otsused osade mängijate suhtes räägivad enda eest,“ sõnas peatreener.